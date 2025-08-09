Θέλουμε και άλλα στατιστικά για τράπεζες

Χρήσιμη είναι η ενημέρωση από την Κεντρική Τράπεζα για την πορεία των επιτοκίων, ενώ θετική κρίνεται και η πρόθεση για συνεχή ενημέρωση. Πρόσφατα δημοσίευσε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο για τα κυπριακά επιτόκια σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Επίσης, τρεις μήνες μετά τον διορισμό του Χριστόδουλου Πατσαλίδη στη θέση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, ξεκίνησε και η δημοσίευση αναλυτικών στοιχείων για τα επιτόκια σε καταθέσεις και δάνεια ανά τράπεζα. Το Σεπτέμβριο μάς προσκάλεσαν σε νέα ενημέρωση για τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα. Θέλουμε και άλλα...
Γ.Χ.