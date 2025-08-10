Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Παραπολιτικά

Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην υπόθεση Γιαννάκη;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην υπόθεση Γιαννάκη; Το ότι πλαστογράφησε ένα πτυχίο; Μάλλον δεν είναι ο πρώτος και υποψιαζόμαστε δεν θα είναι ούτε ο τελευταίος. Αυτό που ενοχλεί, είναι ότι ενώ έχει απομακρυνθεί από τη θέση του εδώ και πέντε χρόνια, συνεχίζει και πληρώνεται (το μισό του μισθού του) μέχρι, λέει, να ολοκληρωθεί η εκδίκαση της υπόθεσής του. Να θυμίσουμε ότι το δικαστήριο έχει πολλάκις καταγγείλει τον κ. Γιαννάκη για κωλυσιεργία, αλλά μάλλον δεν ιδρώνει κανενός τ’ αφτί. Ο μισθός τρέχει, οπότε κάθε καθυστέρηση είναι για... καλόν της τσέπης του.

ΘΟΥΚΗΣ

Tags

ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited