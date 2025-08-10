Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην υπόθεση Γιαννάκη; Το ότι πλαστογράφησε ένα πτυχίο; Μάλλον δεν είναι ο πρώτος και υποψιαζόμαστε δεν θα είναι ούτε ο τελευταίος. Αυτό που ενοχλεί, είναι ότι ενώ έχει απομακρυνθεί από τη θέση του εδώ και πέντε χρόνια, συνεχίζει και πληρώνεται (το μισό του μισθού του) μέχρι, λέει, να ολοκληρωθεί η εκδίκαση της υπόθεσής του. Να θυμίσουμε ότι το δικαστήριο έχει πολλάκις καταγγείλει τον κ. Γιαννάκη για κωλυσιεργία, αλλά μάλλον δεν ιδρώνει κανενός τ’ αφτί. Ο μισθός τρέχει, οπότε κάθε καθυστέρηση είναι για... καλόν της τσέπης του.

ΘΟΥΚΗΣ