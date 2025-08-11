Νεότερα πριν τον Δεκαπενταύγουστο

Εντός της εβδομάδας του Δεκαπενταύγουστου θα μάθουμε εάν θα εξαγγελθούν τελικά ή όχι τα απεργιακά μέτρα που εξήγγειλαν οι συντεχνίες των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Παρά τα θετικά μηνύματα και την ανταπόκριση από μερίδα ξενοδόχων που δεν εφάρμοσαν τα συμφωνηθέντα, οι συντεχνίες βρίσκονται σε αναμονή κατά πόσο συγκεκριμένος εργοδότης θα εφαρμόσει την απόφαση της μεσολάβησης. Καυτός Δεκαπενταύγουστος και έπεται συνέχεια. Οι νέες διαφορές, που υποβλήθηκαν πρόσφατα, για τη μη παραχώρηση του ταμείου ευημερίας δεν είναι και λίγες...
Γ.Χ.