Χαμηλοί τόνοι από το ΥΠΕΞ

Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες το ΥΠΕΞ για τη βούληση να υπάρξει τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας- Συρίας και Κύπρου με πηγή της είδησης το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μια πιθανή τριμερής προέκυψε κατά τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον μεταβατικό υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, Asaad Al-Shaibani στην Αθήνα. Ο εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι δύο υπουργοί «επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να προάγουν την περιφερειακή συνεργασία με την καθιέρωση τριμερούς σχήματος, με τη συμμετοχή και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πιθανή πρώτη συνάντηση, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, τον προσεχή Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη». Βεβαίως, με βάση την αντίδραση του ΥΠΕΞ, φαίνεται ότι η Λευκωσία διατηρεί χαμηλούς τόνους και αντιμετωπίζει συγκαταβατικά την προοπτική πραγματοποίησης μιας τέτοιας συνάντησης

