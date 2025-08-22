Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Παραπολιτικά

Χαμηλοί τόνοι από το ΥΠΕΞ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες το ΥΠΕΞ για τη βούληση να υπάρξει τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας- Συρίας και Κύπρου με  πηγή της είδησης το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μια πιθανή τριμερής προέκυψε κατά τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον μεταβατικό υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, Asaad Al-Shaibani στην Αθήνα. Ο εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι δύο υπουργοί «επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να προάγουν την περιφερειακή συνεργασία με την καθιέρωση τριμερούς σχήματος, με τη συμμετοχή και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πιθανή πρώτη συνάντηση, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, τον προσεχή Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη». Βεβαίως, με βάση την αντίδραση του ΥΠΕΞ, φαίνεται ότι η Λευκωσία διατηρεί χαμηλούς τόνους και αντιμετωπίζει συγκαταβατικά την προοπτική πραγματοποίησης μιας τέτοιας συνάντησης

ΧΡγ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited