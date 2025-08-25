Εθελοντική Στράτευση Γυναικών: Ναι ή όχι;

Όλα είναι έτοιμα για την πρώτη εθελοντική κατάταξη των γυναικών στην ΕΦ, που προγραμματίζεται να γίνει στο ΚΕΝ Πάφου περί τα τέλη Οκτωβρίου. Όπως εκτιμάται, το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι μικρό αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι, πρόσφατα, προκηρύχθηκαν 700 κενές θέσεις ΣΥΟΠ και εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόλις 70 γυναίκες. Όταν για αυτές τις θέσεις με μισθό €1.200 τον μήνα το ενδιαφέρον ήταν ελάχιστον, πόσες γυναίκες άραγε θα ενδιαφερθούν για εθελοντική υπηρεσία, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, με αντιμισθία εθνοφρουρού ύψους €150 μηνιαίως;

Ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΦ υποστηρίζουν ότι το ΥΠΑΜ δεν πρέπει να προχωρήσει στην πρόσκληση των γυναικών για εθελοντική στράτευση, διότι η ανταπόκριση θα είναι ιδιαίτερη μικρή και θα πληγεί η εικόνα της ΕΦ. Κάνουν λόγο για επικείμενο φιάσκο.

Από την άλλη, είναι η άποψη του ΥΠΑΜ που υποστηρίζει ότι η ΕΦ θα πρέπει να δώσει το δικαίωμα και στις γυναίκες να καταταγούν, όσες και να είναι αυτές, υποδεικνύοντας πως δεν τίθεται θέμα καταλογισμού ευθυνών δεδομένου ότι η διαδικασία είναι εθελοντική. Να θυμίσουμε ότι, τον περ. Απρίλιο, η Βουλή υπερψήφισε το σχετικό νομοσχέδιο του ΥΠΑΜ.

ΜΧΣ