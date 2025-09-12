Αερολογίας το ανάγνωσμα

Ακόμη ένα αυτοαποκαλούμενος μάγος διακηρύττει πως για χάρη μας εισέρχεται στη μάχη των εκλογών, γιατί δεν «θέλει να παραμείνει σιωπηλός». Με μια έκθεση ιδεών ολίγων γραμμών, ο πρώην δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους μιλά αόριστα για τη βαθιά του πίστη σε αξίες, (εδώ γελάμε), «οι οποίες δεν ξεπουλιούνται», και ότι ανήκει σε εκείνες τις «φωνές που δεν σιωπούν» κ.λπ., κ.λπ. Μιλά ένας πρώην δήμαρχος ο οποίος ενώ αποδεδειγμένα αποτέλεσε μια λαίλαπα για τον Στρόβολο, γι΄αυτό και απέτυχε παταγωδώς να επανεκλεγεί, βαυκαλίζεται τώρα ότι με τη δική του παρουσία στη Βουλή θα «μιλήσει η αλήθεια και θα πάρουν θέσεις οι συνειδήσεις». Ένα ανάγνωσμα, απαύγασμα ρηχότητας, κενού λόγου και αερολογίας. Πάντα βεβαίως...«γαλανό».

ΧΡγ