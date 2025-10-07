Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Στον κόσμο του ο υπουργός Δικαιοσύνης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μάλλον του έδειξαν άλλα βίντεο του υπουργού Δικαιοσύνης από τις αστυνομικές βιαιότητες στη διαμαρτυρία έξω από το ΥΠΕΞ την περασμένη Πέμπτη. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του ο Μάριος Χαρτσιώτης αισθάνεσαι ότι ο άνθρωπος δεν έχει αντίληψη ούτε των γεγονότων ούτε του ρόλου του. Ολόκληρη η κοινωνία είδε μέσα από τις εικόνες τι ακριβώς έχει επισυμβεί αλλά τούτος ο τύπος βρίσκεται στον κόσμο του με μηδέν ενσυναίσθηση και απουσία προσλαμβανουσών παραστάσεων, επί παντός επιστητού. Τα δε «επιχειρήματά» του χθες ότι στην εκδήλωση των 150 με 200 ατόμων ήταν παρών και στέλεχος του ΑΚΕΛ «σπάει κόκκαλα». Εν ολίγοις μήπως θέλει να μας πει ότι η ομάδα της Αστυνομίας άσκησε βία εξαιτίας της παρουσίας και βουλευτών της αντιπολίτευσης; Δεν πάει καλά ο άνθρωπος κύριε Χριστοδουλίδη. Κάντε αυτόν τον ανασχηματισμό να τελειώνουμε.

ΧΡγ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΜάριος ΧαρτσιώτηςΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα