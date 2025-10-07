Στον κόσμο του ο υπουργός Δικαιοσύνης

Μάλλον του έδειξαν άλλα βίντεο του υπουργού Δικαιοσύνης από τις αστυνομικές βιαιότητες στη διαμαρτυρία έξω από το ΥΠΕΞ την περασμένη Πέμπτη. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του ο Μάριος Χαρτσιώτης αισθάνεσαι ότι ο άνθρωπος δεν έχει αντίληψη ούτε των γεγονότων ούτε του ρόλου του. Ολόκληρη η κοινωνία είδε μέσα από τις εικόνες τι ακριβώς έχει επισυμβεί αλλά τούτος ο τύπος βρίσκεται στον κόσμο του με μηδέν ενσυναίσθηση και απουσία προσλαμβανουσών παραστάσεων, επί παντός επιστητού. Τα δε «επιχειρήματά» του χθες ότι στην εκδήλωση των 150 με 200 ατόμων ήταν παρών και στέλεχος του ΑΚΕΛ «σπάει κόκκαλα». Εν ολίγοις μήπως θέλει να μας πει ότι η ομάδα της Αστυνομίας άσκησε βία εξαιτίας της παρουσίας και βουλευτών της αντιπολίτευσης; Δεν πάει καλά ο άνθρωπος κύριε Χριστοδουλίδη. Κάντε αυτόν τον ανασχηματισμό να τελειώνουμε.

ΧΡγ