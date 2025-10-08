Κρύψε να περάσουμεν Πρόεδρε

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Από τις φονικές πυρκαγιές του Ιουλίου στη Λεμεσό, περιμένουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει σε ανασχηματισμό, αποδίδοντας και τις ανάλογες ευθύνες στους υπουργούς που είχαν υπό την ευθύνη τους τα ζητήματα της πυρόσβεσης, του συντονισμού και ευρύτερα της λεγόμενης πολιτικής προστασίας.

Αντ’ αυτού, με διάφορες αλχημείες αυξήθηκαν οι αρμοδιότητες του ΥΠΕΣ, και έμμεσα «δόθηκαν» νέες ευθύνες στα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Γεωργίας, με τους δύο αυτούς υπουργούς να παραμένουν ακόμα κανονικά στις θέσεις τους, να πληρώνονται και να απολαμβάνουν όλα τα προνόμια. Στην πράξη ο Πρόεδρος με τη στάση του εφαρμόζει τη γνωστή κυπριακή τακτική του «κρύψε να περάσουμεν». Φυσικά για τον Πρόεδρο προέχει ο «αιφνιδιασμός» από την ουσία. 

Παζ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

