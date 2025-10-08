Έγειραν την πλάστιγγα οι αποβιώσαντες

Κλείδωσε ο αριθμός των βουλευτικών εδρών ανά επαρχία, με βάση τις εγγραφές στον εκλογικό κατάλογο. Αν και την τελική εικόνα θα την έχουμε σε μερικές ημέρες, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η εξέταση των ενστάσεων, η μετακίνηση μίας βουλευτικής έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο θεωρείται δεδομένη. Δηλαδή, οι βουλευτικές έδρες στη Λευκωσία μειώνονται από 20 σε 19, ενώ στην Πάφο αυξάνονται από τέσσερις σε πέντε. Σε αυτή την εξέλιξη έγειρε την πλάστιγγα ο αριθμός των αποβιωσάντων, που θα αφαιρεθούν από τον εκλογικό κατάλογο και ανέρχονται στους 1.260, ενώ οι νέες εγγραφές ψηφοφόρων δεν ξεπέρασαν τις 500. Ωστόσο, για τη μετακίνηση της βουλευτικής έδρας επιβάλλεται τροποποίηση του νόμου. Συνεπώς, τον τελευταίο λόγο έχει η Βουλή. Για να δούμε…

ΜΧΣ