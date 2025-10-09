Το βιβλίο μπορεί να περιμένει

Μετά τις βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου θα κυκλοφορήσει τελικά του βιβλίο του τέως γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ, Άντρου Κυπριανού. Ο Άντρος γράφει βιβλίο αποκλειστικά για το Κυπριακό. Θα καταγράφονται γεγονότα αλλά και θέσεις οι οποίες θα καλύπτουν τα πεπραγμένα των διακυβερνήσεων Παπαδόπουλου, Χριστόφια και Αναστασιάδη και το πώς ο συγγραφέας έζησε τις εξελίξεις ανάλογα και με τη δική του αναβάθμιση στην πολιτική. Με βάση την πληροφόρηση της στήλης, ο κ. Κυπριανού δεν θα επιθυμούσε με το βιβλίο του να εισέλθει από το παράθυρο στον δημόσιο διάλογο σε μια περίοδο δύσκολη και ως συνήθως ιδιαίτερα τοξικής προεκλογικής εκστρατείας όπως είναι αυτή των βουλευτικών εκλογών. Στο βιβλίο πάντως εμπεριέχονται, όπως έχουμε υπόψη μας, πράγματα σκληρά και για πολλούς.

ΧΡγ