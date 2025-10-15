Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μας κάλεσαν για παραδειγματισμό;

Υπάρχουν διάφορες αναγνώσεις σχετικά με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Αίγυπτο κατά την υπογραφή της συμφωνίας για ειρήνευση που εμπνεύστηκε ο Τραμπ. Πάντως, είναι πραγματικότητα ότι η Κύπρος σε αυτή τη συνάντηση προφανώς και είχε δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με την Τουρκία και ας πανηγυρίζουν στο Προεδρικό για επιτυχία. Επίσης, καλό είναι να δούμε πώς οι μεγάλες δυνάμεις «λύνουν» τα σημαντικά διεθνή ζητήματα… ακόμα και αν σημαντική μερίδα Ισραηλινών και Παλαιστινίων διαφωνούν. Αυτό είναι για παραδειγματισμό μας στην Κύπρο, γιατί μπορεί τώρα ο Τραμπ να είναι «ο ηγέτης που έφερε ειρήνη» αλλά αν πει και ασχοληθεί με την Κύπρο, μαύρο φίδι που μας έφαγε!

