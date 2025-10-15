Ο ελέφαντας είναι ακόμη στο δωμάτιο

Από την προχθεσινή συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου του ΔΗΣΥ διέρρευσε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης «έμπλεος» αγωνίας για το μέλλον του κόμματος παρεμβαίνει για να βοηθήσει στον συντονισμό των στελεχών ενόψει των εκλογών. Επιδιώκει λέει να συντονιστεί με τον Αβέρωφ Νεοφύτου για να κουβεντιάσει τρόπους για αλλαγή του κλίματος και καταπολέμησης της εσωστρέφειας στο κόμμα, αξιοποιώντας και παλαιά στελέχη. Κατά άλλα στο πολιτικό γραφείο ορισμένοι βρήκαν τη λύση για να πολεμήσουν την εσωτερική τους κρίση: Να προβάλλουν τα επιτεύγματα της δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Το ερώτημα είναι αν αυτή η λύση είναι συνταγή επιτυχίας ή πορεία προς την άβυσσο. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο ελέφαντας δεν έφυγε από το δωμάτιο.

ΧΡγ