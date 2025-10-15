Εν έτει 2025, ακόμη «μαθαίνουμε»

Χωρίς διαδίκτυο έμειναν χθες, για ώρες, κυβερνητικές ιστοσελίδες. Το καλώδιο του παρόχου κόπηκε και η εφεδρική παροχή δεν λειτούργησε. Ο αναπληρωτής γ.δ. του Υφυπουργείου Καινοτομίας, Γιώργος Κωμοδρόμου, σχολίασε πως αυτό που συνέβη ήταν ένα μάθημα, ώστε όταν αναλάβουμε την ευρωπαϊκή προεδρία να είμαστε πιο έτοιμοι. Μάθημα ήταν και οι σέρβερ που «πνίγηκαν» πριν από δύο χρόνια. Μάθημα και οι κατά καιρούς κυβερνοεπιθέσεις. Αλήθεια, στα πόσα «μαθήματα» και «παθήματα» θα μάθουμε; Εν έτει 2025, θα περίμενε κανείς πως τα «μαθήματα» αυτά θα είχαν πια εμπεδωθεί, αλλά... this is Cyprus!
ΑΓ