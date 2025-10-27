Ούτε λέξη από την επίτροπο

Τις προάλλες έγινε ο κακός χαμός με το υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση υφισταμένων του και για την «πειθαρχική έρευνα» με την οποία έθαψαν όπως-όπως τις καταγγελίες στο ΥΠΑΝ. Με μια πρόχειρη αναζήτηση εντοπίσαμε πέραν των 20 δημοσιευμάτων για το συγκεκριμένο θέμα, μόνο τον τελευταίο μήνα. Συζήτηση έγινε και δύο φορές ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, με τις απαντήσεις που δόθηκαν από πλευράς ΥΠΑΝ για τους χειρισμούς που έτυχαν αρχικά οι καταγγελίες, για μια υπόθεση που έπρεπε να φτάσει ενώπιον δικαστηρίου για να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο θύτης, να μην είναι πειστικές. Και ενώ έγινε όλος αυτός ο χαμός η επίτροπος Ισότητας των Φύλων, δεν εξέδωσε ούτε μια ανακοίνωση επί του θέματος. Η κατά τα άλλα λαλίστατη επίτροπος δεν βρήκε να πει ούτε και μια λέξη για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως δεν βρήκε να πει κάτι για τις επιθέσεις εις βάρος γυναικών μέσα στη μέση του δρόμου στη Λεμεσό.

ΑΓ