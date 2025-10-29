Σεμινάρια για νομοσχέδια

Διαδικτυακά σεμινάρια για λειτουργούς επεξεργασίας νομοσχεδίων, πολιτικών, κανονισμών, στρατηγικών και προγραμμάτων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις, με θέμα τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τα ερωτηματολόγια ανάλυσης αντικτύπου, θα διεξαχθούν στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου 2025 με διάρκεια έως μιάμιση ώρα το καθένα. Όπως πληροφόρησε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, η εκπόνηση ανάλυσης αντικτύπου αποτελεί υποχρέωση για κάθε νομοθετική παρέμβαση εκ μέρους της κυβέρνησης. Το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα από το αρμόδιο υπουργείο/υπηρεσία.
Γ.Χ.