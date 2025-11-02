Άλλαξε το καθεστώς πεντάστερου στις Φυλακές

Ο φόνος του Σταύρου Δημοσθένους και η διασύνδεσή του με τις Κεντρικές Φυλακές φαίνεται ότι άλλαξε το καθεστώς πεντάστερου που είχαν κάποιοι κρατούμενοι. Όπως μαθαίνουμε, μετά τις πρώτες έρευνες και τις συλλήψεις, στις Κεντρικές κάποιοι ύποπτοι αποκλείστηκαν αυτή τη φορά αποτελεσματικά. Ούτε κινητά, ούτε μηνύματα προς τα έξω μέσω δεσμοφυλάκων, με αποτέλεσμα να υποστούν σοκ. Προφανώς άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι η περίοδος των όμορφων ημερών και των ντοκιμαντέρ του Netflix άρχισε να περνά. Ευχόμαστε αυτή η αυστηρότητα να μην ειναι περιστασιακή, διότι τα τελευταία χρόνια οι Φυλακές έχουν μετατραπεί σε κέντρο προστασίας γκάγκστερ για ασφαλή - και με πιστοποιημένο άλλοθι- διάπραξη εγκληματικών ενεργειών.