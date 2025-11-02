Ο φόνος του Σταύρου Δημοσθένους και η διασύνδεσή του με τις Κεντρικές Φυλακές φαίνεται ότι άλλαξε το καθεστώς πεντάστερου που είχαν κάποιοι κρατούμενοι. Όπως μαθαίνουμε, μετά τις πρώτες έρευνες και τις συλλήψεις, στις Κεντρικές κάποιοι ύποπτοι αποκλείστηκαν αυτή τη φορά αποτελεσματικά. Ούτε κινητά, ούτε μηνύματα προς τα έξω μέσω δεσμοφυλάκων, με αποτέλεσμα να υποστούν σοκ. Προφανώς άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι η περίοδος των όμορφων ημερών και των ντοκιμαντέρ του Netflix άρχισε να περνά. Ευχόμαστε αυτή η αυστηρότητα να μην ειναι περιστασιακή, διότι τα τελευταία χρόνια οι Φυλακές έχουν μετατραπεί σε κέντρο προστασίας γκάγκστερ για ασφαλή - και με πιστοποιημένο άλλοθι- διάπραξη εγκληματικών ενεργειών.
Άλλαξε το καθεστώς πεντάστερου στις Φυλακές
Tags
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.