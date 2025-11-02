Βασικό προσόν ενός πολιτικού να είναι θεοσεβούμενος

Την υποψηφιότητά του στις βουλευτικές εκλογές με το κόμμα «Άμεση Δημοκρατία» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου ανακοίνωσε ο Δημήτρης Μπάρος, σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, φορώντας κουκούλα. Ο Δημήτρης Μπάρος ανέφερε ότι «δεν φοράνε όλοι οι κλέφτες μάσκα, μερικοί φοράνε γραβάτες και κουστούμια και κυβερνάν τη χώρα μας. Για αυτό επέστρεψα στην Κύπρο, υπάρχει πόλεμος και πρέπει να πολεμήσω, φως εναντίον σκοτάδι, αλήθεια εναντίον ψέμα. Κυρίες και Κύριοι είμαι ο Δημήτρης Μπάρος και ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου στις βουλευτικές εκλογές του 2026 με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας πλάι στον Φειδία». Μα ποιος σε ψήφισε εσένα λεβέντη μου; Είναι έτοιμο το APP; Μάλλον αυτά δεν έχουν σημασία. Βασικό προσόν ενός πολιτικού, λέει ο Μικρός Δημήτρης, δεν είναι οι εκλογές αλλά είναι ο πολιτικός να είναι θεοσεβούμενος, γιατί μόνον έτσι μπορεί να αντισταθεί σε επιχειρηματίες που θα ήθελαν να τον λαδώσουν με 20 και 50 χιλιάδες ευρώ. Εμείς, πάντως, θα εισηγούμασταν στον Μικρό, ως θεοσεβούμενος που είναι, να πάει σε καμιά Μητρόπολη ή κανένα μοναστήρι να κοιταχτεί. Εκεί θα του εξηγούσαν «πως δεν είναι καθόλου κακό να τα παίρνεις», και ότι όλοι οι θεοσεβούμενοι άνθρωποι στην Κύπρο τα έχουν κάνει τάτσι μίτσι κότσι με τους πολιτικούς και τους επιχειρηματίες. Για ειδικά φροντιστήρια θα μπορούσαμε να τον στείλουμε για μια βδομάδα στη Μονή Αββακούμ και δη στον αρχιμανδρίτη Νεκτάριο, αν δεν τον είχαν διώξει. Θα τον έκανε ξεφτέρι.