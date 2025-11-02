Aντιλαμβανόμαστε ότι στην ΕΔΥ μας θεωρούν και χαζούς

Να μας κατηγορείτε εμάς και όχι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις προαγωγές γενικών διευθυντών, μας είπε ο πρόεδρος της ΕΔΥ. Αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί στην ΕΔΥ μας θεωρούν και χαζούς. Νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τα μέλη της ΕΔΥ, όπως συνέβη και με άλλους στο παρελθόν, κάνουν τα καλά παιδιά μπας και επαναδιοριστούν. Τελικά, δεν θα επαναδιοριστούν. Θα πάνε εκεί κάποιοι συγγενείς και φίλοι πολύ πιο προβλέψιμοι. Αυτοί απλώς θα μείνουν με την τάτσα.