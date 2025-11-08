Η Νατάσα Ιωάννου υποψήφια του Volt

Μαθαίνουμε ότι το Volt «κλειδώνει» υποψηφίους για τις βουλευτικές εκλογές του 2026. Η τελευταία προσθήκη στα ψηφοδέλτια του κόμματος είναι η Νατάσα Ιωάννου, η οποία θα κατέλθει υποψήφια στην επαρχία Κερύνειας. Η Νατάσα Ιωάννου αποτελεί μέρος της ομάδας των ατόμων που αποχώρησαν από το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και εντάχθηκαν στο Volt. Στο μεταξύ, την Κυριακή διεξάγεται το πρώτο Cyprus Peace Festival στο Σπίτι της Συνεργασίας, με τη στήριξη του Volt Κύπρου. Θα υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες, ομιλητές και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με τη Δικοινοτική Χορωδία για την Ειρήνη.

