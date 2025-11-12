Ήταν ένα απλό σφάλμα;

Έτοιμη για ανταρτοπόλεμο η Βενεζουέλα - Στα ανοιχτά της Λατινικής Αμερικής το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ

«Σίγουρα το να συζητήσεις την προηγούμενη ημέρα για το ενδεχόμενο δύο κρατών ήταν ένα σοβαρό σφάλμα». Αυτό ανέφερε χθες στο Σίγμα ο τέως διαπραγματευτής για το Κυπριακό Ανδρέας Μαυρογιάννης. Εν ολίγοις παραδέχεται ότι ο Νίκος Αναστασιάδης μπήκε σε διάλογο για τα δύο κράτη, όπως δηλαδή του καταλογίζουν πολλοί πρωταγωνιστές των γεγονότων και μάλιστα μια ημέρα πριν πραγματοποιηθεί η κρισιμότερη συνάντηση ίσως στην ιστορία των διαπραγματεύσεων. Την ίδια στιγμή που υπήρχε έγγραφο του Γενικού Γραμματέα που δόθηκε στον Αναστασιάδη ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να συζητήσει τερματισμό της συνθήκης εγγύησης από την πρώτη ημέρα, αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κατάργηση του δικαιώματος επέμβασης. Μήπως χρειάζεται κάτι άλλο για να αντιληφθεί η κοινή γνώμη ποιος ήταν το αρνητικό πρόσωπο στις διαπραγματεύσεις πριν από οκτώ χρόνια;

