Αριθμοί ξένων και υποκρισία

Από στοιχεία που έδωσε το Υφυπουργείο Μετανάστευσης στη Βουλή από τους 175.677 πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής στην Κύπρο οι 40.735 είναι Ρώσοι οι 16.279 Βρετανοί, οι 9.407 Κινέζοι και οι 6.172 Ουκρανοί. Αν σε αυτές τις 72 και κάτι χιλιάδες προστεθούν και εκείνοι από Ισραήλ, Μολδαβία, Λευκορωσία, Σερβία, Γεωργία και άλλες ευρωπαϊκές αλλά μη μέλη της ΕΕ χώρες, τότε αγγίζουν τις 100 χιλιάδες. Αυτοί ποσώς όμως ενοχλούν το ΕΛΑΜ και τους άλλους υποκριτικά ανησυχούντες για την τάχατες δημογραφική μας αλλοίωση. Το πρόβλημά τους είναι μόνο οι Σύροι, οι Αφρικανοί και οι προερχόμενοι από φτωχές ασιατικές χώρες, «αλλόθρησκοι».

