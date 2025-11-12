Τόσο αδιάβαστοι οι βουλευτές μας;

Ακούστηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής ότι το πόρισμα για τους Takata δεν αφορά την περίοδο υπουργίας του νυν υπουργού Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, και δεν βρέθηκε ένας βουλευτής να διερωτηθεί και να πει «μα πώς γίνεται αυτό τη στιγμή που ο κ. Βαφεάδης κλήθηκε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής, το πόρισμά της να μην αφορά την περίοδο εκείνη;». Ευθύνες δεν του αποδίδονται, για να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά άλλο το ένα άλλο το άλλο. Έπρεπε δηλαδή να βγει χθες ο Γενικός Εισαγγελέας να τους διαψεύσει; Τόσο αδιάβαστοι πια οι βουλευτές μας;

ΑΓ