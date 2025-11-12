Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Τόσο αδιάβαστοι οι βουλευτές μας;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ακούστηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής ότι το πόρισμα για τους Takata δεν αφορά την περίοδο υπουργίας του νυν υπουργού Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, και δεν βρέθηκε ένας βουλευτής να διερωτηθεί και να πει «μα πώς γίνεται αυτό τη στιγμή που ο κ. Βαφεάδης κλήθηκε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής, το πόρισμά της να μην αφορά την περίοδο εκείνη;». Ευθύνες δεν του αποδίδονται, για να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά άλλο το ένα άλλο το άλλο. Έπρεπε δηλαδή να βγει χθες ο Γενικός Εισαγγελέας να τους διαψεύσει; Τόσο αδιάβαστοι πια οι βουλευτές μας; 

ΑΓ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα