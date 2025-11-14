Κραταεί ακόμα η «μπογιά» του Φειδία

Τελικά, όπως δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, μετά την εξαγγελία του κόμματός του «Άμεση Δημοκρατία» και την κάθοδό του στις βουλευτικές εκλογές του 2026, ο Φειδίας Παναγιώτου βρίσκεται πολύ κοντά, όχι μόνο να μπει στη νέα Βουλή, αλλά και να μας προκύψει και με 3-4 βουλευτές. Αυτό τουλάχιστον δείχνει δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η IMR τον Νοέμβριο του 2025 και δημοσίευσε χθες ο REPORTER, σύμφωνα με την οποία το κόμμα του Φειδία καταγράφει ποσοστό 5,7%. Αν και βρισκόμαστε ακόμα σχετικά μακριά από τις βουλευτικές και αυτό αποτελεί μία μόνο «φωτογραφία» της στιγμής, φαίνεται ότι το «άστρο» του Φειδία, παρά τη φθορά του στο πέρασμα του χρόνου καλά κρατεί ακόμα. Είπαμε: Κύπρος, η νήσος των θαυμάτων!

Κ. ΖΑΔΗΣ