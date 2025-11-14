Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γιατί δεν ενισχύετε το πρώτο παιδί;

Ενδιαφέρουσα η κίνηση της Εκκλησίας να επιδοτήσει την τεκνοποίηση και να λύσει το δημογραφικό αλλά… Μακαριότατε, με 100 ευρώ κουπόνι τα Χριστούγεννα, 100 το Πάσχα και χίλια ευρώ στη βάφτιση, στο δημοτικό και το γυμνάσιο, δεν αρκούν ούτε για τα άκρως απαραίτητα. Πόσω μάλλον για να φθάσουν στο τρίτο παιδί, νεαρά ζευγάρια, πρέπει πρώτα να φέρουν στον κόσμο άλλα δύο και να έχουν την οικονομική σταθερότητα για το μεγάλωμά τους. Αν η πρόθεση είναι να αντιμετωπισθεί το δημογραφικό, γιατί δεν δίδετε κίνητρο για το πρώτο παιδί και το βοήθημα στην αφετηρία μιας οικογένειας; Επίσης, με 100 ευρώ κουπόνι γνωρίζετε τι μπορεί να αγοράσει κάποιος;

ΑνΔ

