Δεν είναι κακό να παραδέχεσαι τα λάθη σου

Header Image

Ο τρόπος και η ταχύτητα με την οποία δουλεύουμε πλέον όλοι οι δημοσιογράφοι μάς καθιστούν αρκετές φορές ευάλωτους σε λάθη. Η εντατικοποίηση της εργασίας μας σε συνδυασμό με τον «ανταγωνισμό» των κλικς δημιουργούν μία κατάσταση που εύκολα χάνεται ο έλεγχος. Θα πρέπει όμως οι επαγγελματίες των ΜΜΕ να έχουν και τα κότσια να παραδέχονται τα λάθη τους και να μην επιμένουν απλά και μόνο για να μην πέσει ο εγωισμός τους. Αν θεωρούν ότι έπραξαν σωστά, τότε, ας μην τα αλλάζουν εκ των υστέρων και να μην προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Αν, συνάδελφοι, επιμένετε ότι ορθώς δημοσιοποιήσατε ένα περιστατικό αυτοχειρίας, τότε, θα κρατούσατε τον ίδιο τίτλο που βάλατε εξαρχής, ενώ στα νέα σας κείμενα θα γράφατε ξανά και ξανά για αυτοχειρία και όχι για «αποκλεισμό εγκληματικής ενέργειας», υπονοώντας αυτό που όλοι ξέρουμε αλλά με «κάλυψη».  

Παζούρ.

