Μην ακουμπάτε το βασίλειο της ΚΟΠ

Δύο εικοσιτετράωρα πριν από το τοπικό ντέρμπι στη Λεμεσό μεταξύ ΑΕΛ και Απόλλωνα, ανεγκέφαλοι οπαδοί των δύο ομάδων βρίσκονται σε ραντεβού θανάτου και γίνεται το έλα να δεις. Η Αστυνομία ζητά όπως το επερχόμενο ντέρμπι διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών μετά τα όσα προηγήθηκαν (κακώς δόθηκε και επιλογή για μειωμένο αριθμό οπαδών). Η μπάλα όμως πήγε στην ΚΟΠ, η οποία δεν φαίνεται να συνηγορεί σε ένα τέτοιο αίτημα. Δηλαδή, αποφασίζει η ΚΟΠ για την ασφάλεια του κόσμου. Τα γεγονότα του παρελθόντος δεν τους επιτρέπουν να λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις. Ας σταματήσουν να κάνουν τους ειδήμονες.

