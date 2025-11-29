Η βλακεία είναι... αιώνια!

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σίγουρα δεν μπορεί να επιρρίψει κάποιος ευθύνες στην Ομόνοια για τους έστω και 3-4 εκείνους οπαδούς της οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το προχθεσινό ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας με την ουκρανική Δυνάμο Κιέβου για να κάνουν επίδειξη της βλακείας, του κόμπλεξ και της «ρωσολατρίας» τους, ανεμίζοντας στο γήπεδο σημαίες της Ρωσίας, της μακαριστής Σοβιετικής Ένωσης αλλά και με το περιβόητο «Ζ», σύμβολο των ρωσικών στρατευμάτων κατοχής ουκρανικών εδαφών. Προφανώς με βάση τη «λογική» των ανεγκέφαλων αυτών, αν ο λατρευτός τους Πούτιν δεν βομβάρδιζε νυχθημερόν το Κίεβο και η τοπική ομάδα μπορούσε να αγωνιστεί στο γήπεδό της και πήγαινε να παίξει εκεί η Ομόνοια, ΔΕΝ θα είχαν κανένα πρόβλημα οι Ουκρανοί οπαδοί να ανεμίζουν στα μούτρα τους τουρκικές σημαίες και πορτρέτα του Αττίλα!

Κ.ΖΑΔΗΣ

