O BYRON παραμένει, φέρνει ισχυρούς ανέμους και συνεχίζει τις βροχές - Κίτρινη Προειδοποίηση σε ισχύ, ο καιρός αναλυτικά

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ο συμβουλάτορας Χαρτσιώτης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο τέως υπουργός Μάριος Χαρσιώτης συμβούλευσε τον νέο, Κώστα Φυτιρή, «να ακούει, να ακολουθεί και να προβληματίζεται από την καλοπροαίρετή κριτική, αλλά να προσπερνά την κακοπροαίρετη κριτική». Δηλαδή ο ίδιος προβληματίστηκε έστω και στο ελάχιστο όλους αυτούς τους μήνες, τουλάχιστον από την καλοπροαίρετη κριτική; Διότι εάν προβληματιζόταν έστω και λίγο, θα έπρεπε να ήταν εδώ και καιρό εκτός κυβερνητικού σχήματος και όχι με ανασχηματισμό αλλά με παραίτηση. Και όμως, επιβίωσε καθώς μια χαρά βολεύτηκε στη θέση του επιτρόπου Προεδρίας. Για να δούμε σε ποιο βαθμό θα ανταποκριθεί και στα νέα του καθήκοντα. 

ΠΥΡ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα