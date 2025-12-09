Ο συμβουλάτορας Χαρτσιώτης

Κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο τέως υπουργός Μάριος Χαρσιώτης συμβούλευσε τον νέο, Κώστα Φυτιρή, «να ακούει, να ακολουθεί και να προβληματίζεται από την καλοπροαίρετή κριτική, αλλά να προσπερνά την κακοπροαίρετη κριτική». Δηλαδή ο ίδιος προβληματίστηκε έστω και στο ελάχιστο όλους αυτούς τους μήνες, τουλάχιστον από την καλοπροαίρετη κριτική; Διότι εάν προβληματιζόταν έστω και λίγο, θα έπρεπε να ήταν εδώ και καιρό εκτός κυβερνητικού σχήματος και όχι με ανασχηματισμό αλλά με παραίτηση. Και όμως, επιβίωσε καθώς μια χαρά βολεύτηκε στη θέση του επιτρόπου Προεδρίας. Για να δούμε σε ποιο βαθμό θα ανταποκριθεί και στα νέα του καθήκοντα.

ΠΥΡ