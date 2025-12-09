Ο Πρόεδρος «επόσπασεν» την ΕΔΕΚ

Ο τρόπος που χειρίστηκε ο Πρόεδρος την ΕΔΕΚ στον ανασχηματισμό του, δείχνει ότι τη θεωρεί «ποσπασμένη» και δεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτήν, ούτε μέσα στη Βουλή, μετά τις Βουλευτικές, ούτε αργότερα όταν θα αρχίσει να αναζητά δυνάμεις που θα υποστηρίξουν την προσπάθειά του για επανεκλογή. Λίγο - πολύ ο Πρόεδρος μέτρησε τα «κουκιά» της ΕΔΕΚ και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι. είτε στις επερχόμενες βουλευτικές θα περιοριστεί σε ένα ποσοστό 1-2% και θα μείνει εκτός Βουλής, είτε αν κάνει το θαύμα και μπει, θα έχει, λόγω οριακού ποσοστού, μονοεδρική παρουσία. Οπότε σου λέει, αφού ως γνωστόν, «παρά του μη έχοντος, ουκ αν λάβοις», ας τους αφήσω μόνο με το Μαράκι που είναι και πετυχημένο, και να είναι και ευχαριστημένοι. Λογικό, αφού μία χαρά τα βρίσκει με το original ΕΛΑΜ, τι να τις κάνει τις απομιμήσεις;

Κ.ΖΑΔΗΣ