Τα παράπονά σας στην Ατταλίδου

«Αν έχεις παράπονο πήγαινε στην Ατταλίδου» ήταν η απάντηση που φαίνεται να έλαβε ηλικιωμένος οδηγός, όταν απευθύνθηκε στην ασφαλιστική του για να διαμαρτυρηθεί επειδή του αύξησαν το ασφάλιστρο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Το περιστατικό αναφέρθηκε χθες ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου συζητήθηκαν οι δύο προτάσεις νόμου της βουλευτού Αλεξάνδρας Ατταλίδου για τις διακρίσεις σε βάρος οδηγών άνω των 70 ετών. Η Ατταλίδου άκουσε το σχόλιο με χιούμορ, ενώ συνάδελφοί της σχολίασαν ότι οι ασφαλιστικές «τής κάνουν προεκλογική», δίνοντάς της… νέους ψηφοφόρους χωρίς καν να προσπαθήσει.
ΑΓ