Πρόεδρος κοινοβουλευτικής Επιτροπής και ο Αλέκος Τρυφωνίδης

Σε συνεδρία της επιτροπής επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης στη Βουλή, θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή σε κοινοβουλευτικές Επιτροπές, αφενός, του νέου βουλευτή της ΔΗΠΑ στην επαρχία Λευκωσίας, Γιώργου Πενηνταέξ, που διαδέχθηκε τον υπουργοποιηθέντα Μαρίνο Μουσιούττα, και, αφετέρου, του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή, ο οποίος αποχώρησε από τη ΔΗΠΑ.

Την προεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, την οποία κατείχε μέχρι πρότινος ο κ. Μουσιούττας, θα αναλάβει ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης. Ο Μάριος Κάρογιαν παραμένει επικεντρωμένος στην ετοιμασία του ψηφοδελτίου του κόμματος ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

