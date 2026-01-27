Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι φωτογραφήσεις με «επιχειρηματίες»

Την έχουν πατήσει δεκάδες πολιτικοί με τις φωτογραφίες που έχουν δίπλα από «γνωστούς επιχειρηματίες» και άλλα πρόσωπα που απασχολούν κατά καιρούς το αστυνομικό ρεπορτάζ. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου φωτογραφίζονται με πρόσωπα που θεωρητικά είναι αμέμπτου ηθικής και μετά την πατούν. Όταν όμως πρόκειται για περιπτώσεις που όλοι στην Κύπρο γνωρίζουμε ποιοι είναι και τι κάνουν, είναι αδικαιολόγητοι. Πολύ περισσότερο που συνεχώς μας βομβαρδίζουν με βαρύγδουπες δηλώσεις για την ανάγκη πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος. Γενικά μας αρέσει ιδιαίτερα σε αυτή τη χώρα να κάνουμε όλοι τους ανήξερους, βολεύει.

Παζούρ.

