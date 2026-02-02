Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ποιος ήταν τελικά ο ρόλος του Λακκοτρύπη;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πάει σχεδόν ένας μήνας μετά τη δημοσίευση του πολυσυζητημένου βίντεο με πρωταγωνιστές τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τέως διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκκοτρύπη και τον επιχειρηματία Γιώργο Χρυσοχόο. Ένα καίριο ερώτημα που εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο και για το οποίο το Προεδρικό κάνει την πάπια, σχετίζεται με τον ρόλο που είχε τελικά ο Γιώργος Λακκοτρύπης. Συμμετείχε σε οποιεσδήποτε διαδικασίες κατόπιν εντολών του Προέδρου της Δημοκρατίας για προσέλκυση επενδύσεων; Και αν ναι για πόσο καιρό είχε αυτά τα καθήκοντα και ποια ήταν η αμοιβή του; Διότι, όλη η ιστορία με το videogate δεν «καθάρισε» με μια παραίτηση από τον Χ. Χαραλάμπους. Είναι και άλλα πολλά που πρέπει ακόμη να απαντηθούν. 

ΠΥΡ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα