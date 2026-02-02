Ποιος ήταν τελικά ο ρόλος του Λακκοτρύπη;

Πάει σχεδόν ένας μήνας μετά τη δημοσίευση του πολυσυζητημένου βίντεο με πρωταγωνιστές τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τέως διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκκοτρύπη και τον επιχειρηματία Γιώργο Χρυσοχόο. Ένα καίριο ερώτημα που εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο και για το οποίο το Προεδρικό κάνει την πάπια, σχετίζεται με τον ρόλο που είχε τελικά ο Γιώργος Λακκοτρύπης. Συμμετείχε σε οποιεσδήποτε διαδικασίες κατόπιν εντολών του Προέδρου της Δημοκρατίας για προσέλκυση επενδύσεων; Και αν ναι για πόσο καιρό είχε αυτά τα καθήκοντα και ποια ήταν η αμοιβή του; Διότι, όλη η ιστορία με το videogate δεν «καθάρισε» με μια παραίτηση από τον Χ. Χαραλάμπους. Είναι και άλλα πολλά που πρέπει ακόμη να απαντηθούν.

ΠΥΡ