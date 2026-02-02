Η καρέκλα των Φυλακών

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Προκηρύχθηκε την περασμένη Παρασκευή με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας η πολυσυζητημένη θέση του διευθυντή Κεντρικών Φυλακών. Μια θέση για την οποία τα τελευταία 4-5 χρόνια, λέχθηκαν πολλά και δικαιολογημένα αποτελεί ίσως την πιο καυτή καρέκλα στη δημόσια υπηρεσία. Το ενδιαφέρον πλέον είναι με όσα προηγήθηκαν και όσα είναι ακόμη σε εξέλιξη, ποιος ή ποια θα θελήσουν να βρεθούν σε μια τέτοια θέση και όσα την περιβάλλουν. Πάντως, το γεγονός ότι εδώ και μερικούς μήνες ήταν γνωστό ότι θα ανοίξει η θέση, κάποια πρόσωπα το έβαλαν στο μυαλό τους και δεν αποκλείεται να δηλώσουν ενδιαφέρον. Και δεν είναι όλοι από τις τάξεις της Αστυνομίας. 

