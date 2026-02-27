Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Δεν θέλει ξεμάτιασμα η υπουργός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υδατικό, φωτιές στην ορεινή Λεμεσό, Ακάμας και τώρα αφθώδης πυρετός. Κάποιος είπε ότι η υπουργός Γεωργίας πρέπει να πάει για ξεμάτιασμα γιατί έπεσαν όλα πάνω της. Τα πράγματα είναι απλά. Αλλού πρέπει να πάει η υπουργός και αυτό το αλλού είναι σπίτι της. Μαζεύτηκαν τόσα πολλά που πραγματικά δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα παραμείνει ατάραχη στο υπουργείο και ποιο ακριβώς έργο είναι αυτό που χρειάζεται να συνεχίσει. Μοιάζει με ταινία τρόμου, αν συνεχίσει η κατάσταση στον ίδιο δρόμο. Είναι πάντως άξιο απορίας γιατί ο Πρόεδρος δεν βάζει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση, εκτός και αν προτιμά να πηγαίνουν τα πυρά στην υπουργό και εκείνος να εμφανίζεται πάντα σαν Μεσσίας. 

Παζούρ.

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα