Δεν θέλει ξεμάτιασμα η υπουργός

Υδατικό, φωτιές στην ορεινή Λεμεσό, Ακάμας και τώρα αφθώδης πυρετός. Κάποιος είπε ότι η υπουργός Γεωργίας πρέπει να πάει για ξεμάτιασμα γιατί έπεσαν όλα πάνω της. Τα πράγματα είναι απλά. Αλλού πρέπει να πάει η υπουργός και αυτό το αλλού είναι σπίτι της. Μαζεύτηκαν τόσα πολλά που πραγματικά δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα παραμείνει ατάραχη στο υπουργείο και ποιο ακριβώς έργο είναι αυτό που χρειάζεται να συνεχίσει. Μοιάζει με ταινία τρόμου, αν συνεχίσει η κατάσταση στον ίδιο δρόμο. Είναι πάντως άξιο απορίας γιατί ο Πρόεδρος δεν βάζει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση, εκτός και αν προτιμά να πηγαίνουν τα πυρά στην υπουργό και εκείνος να εμφανίζεται πάντα σαν Μεσσίας.

Παζούρ.