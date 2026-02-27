Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επιστρατεύουν τον Θεό

Δεν είναι μόνο τους Παλαιοημερολογίτες ιερείς που επιστρατεύουν οι κτηνοτρόφοι της επαρχίας Λάρνακας για δεήσεις και αγιασμούς, μπας και σταματήσει το κακό με τον αφθώδη πυρετό. Οι πληροφορίες λένε πως την Κυριακή θα γίνουν αγιασμοί και σε ορθόδοξες εκκλησίες αρκετών κοινοτήτων της Λάρνακας μετά από αιτήματα κτηνοτρόφων και στελεχών αγροτικών οργανώσεων. Αφού, όπως μας λέχθηκε, οι δεήσεις που έγιναν στον Κύκκο για να σταματήσει η ανομβρία λειτούργησαν και «είδαμε φέτος βροχές, κακό δεν κάνει να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας και αυτή τη φορά στο Θεό». Βεβαίως συν Αθηνά και χείρα κίνει. Και αν μας ρωτάτε, η... χείρα έπρεπε να είχε κινηθεί προληπτικά.

Μιρ.

