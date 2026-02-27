Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Θα στοιχειώνει το κατασκοπευτικό βαν

Εκεί που πήγαινε να ξεχαστεί, (κακώς), το σκάνδαλο με το μαύρο κατασκοπευτικό βαν στην Κύπρο, ήρθε ξανά στην επιφάνεια μετά την καταδίκη του πρωταγωνιστή Ταλ Ντίλιαν στην Ελλάδα για υπόθεση παρακολουθήσεων. Αν μη τι άλλο, εκεί δεν αναστάληκε η ποινική δίωξη του. Στην Κύπρο επιβλήθηκε μόνο πρόστιμο στην εταιρεία του. Και κάτι μου λέει ότι το ζήτημα θα βρεθεί και στην Κύπρο στο προσκήνιο για αυτό ακριβώς τον λόγο, δηλαδή τον διαφορετικό χειρισμό της υπόθεσης και σαφώς τη διαφορετική κατάληξη που είχε. Άστε που θα αρχίσουν να ψάχνουν τον Ντίλιαν στην Κύπρο, καθώς δήλωνε διεύθυνση στη Λεμεσό. Πάντως η ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε, έχει ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι την ετυμηγορία και του Εφετείου. 

