Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Τι θα πρωτοπρολάβουν να ψηφίσουν στη Βουλή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Παρά τον μεγάλο όγκο νομοθετικού έργου που εκκρεμεί στη Βουλή, το ενδιαφέρον στρέφεται στο ποια -εν τέλει- νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου, θα ψηφιστούν μέχρι τη διάλυση του σώματος για τις βουλευτικές εκλογές. Αναπόφευκτα, αρκετά από αυτά, θα τα κληρονομήσει η νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 24ης Μαΐου. Υπάρχουν όμως, σημαντικά νομοσχέδια τα οποία για πολλούς λόγους θα ήταν ευχής έργο να ολοκληρωθεί η συζήτηση τους και να οδηγηθούν για ψήφιση σε μια από τις επόμενες ολομέλειες του Σώματος. Για να δούμε στο τέλος ποιά θα ψηφιστούν.

ΣΙΩΠ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα