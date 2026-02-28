Μπορεί στα μέσα Δεκεμβρίου ο αφθώδης πυρετός να υπήρχε στα κατεχόμενα, αλλά στην από εδώ πλευρά του συρματοπλέγματος ελάχιστοι κατάλαβαν τι συμβαίνει. Ήταν μόνο μερικά χιλιόμετρα μακριά αλλά οι αρμόδιοι θεωρούσαν ότι τα οδοφράγματα και η γραμμή αντιπαράταξης, κάνουν και… απολύμανση. Σήμερα που τα κρούσματα είναι στην Επαρχία Λάρνακας, βλέπουμε ξαφνικά να αποφασίζονται (ορθώς) μέτρα και σε Λεμεσό και Πάφο, ενώ σε ακτίνα 10χλμ, κάνουν εμβόλια. Επί της ουσίας όμως, η Λεμεσός είναι 70 και βάλε χιλιόμετρα μακριά και η Πάφος περισσότερα. Δυστυχώς το γράψαμε ξανά, στην αντίληψη πολλών σε αυτό το κράτος, είναι τόσο εδραιωμένη η διχοτόμηση, που ούτε τα βασικά δεν καταλαβαίνουμε. Η Κύπρος παραμένει ένα οικοσύστημα και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Παζ
Κανονικοποιημένη διχοτόμηση
Tags
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.