Μιζέρια και... ενοράσεις, μαθητευόμενων μάγων

Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε η Αστυνομία στη Λάρνακα σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κατασκοπίας και τρομοκρατίας. Πρόκειται για άνδρα και γυναίκα που δεν έχει ξεκαθαρίσει αν είναι όντως ζευγάρι, ή εμφανίζονταν έτσι για να μην κινήσουν υποψίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι Αζέρος. Αν και έχουν συλληφθεί στη Λάρνακα την Πέμπτη, φαίνεται να παρακολουθούσαν τις προηγούμενες ημέρες σημεία ισραηλινού ενδιαφέροντος σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αν και η Αστυνομία λόγω της φύσης της υπόθεσης δεν λέει πολλά, η παραμονή των δύο στην Κύπρο ήταν για μικρό διάστημα και θα αναχωρούσαν αυτές τις μέρες. Οδηγήθηκαν στο δικαστήριο την Παρασκευή, όπου τέθηκαν υπό πενθήμερη κράτηση. Γ.Π. Ο κύριος Χριστοδουλίδης και οι λοιποί μαθητευόμενοι μάγοι της πολιτικής που τον περιβάλλουν και τον συνδράμουν, κυρίως ο ΥΠΕΞ, ορισμένα ακροδεξιά στοιχεία, όπως και κάποιοι μυστικοσύμβουλοι, όνομα και μη χωριό, στερούνται του μεγάλου οράματος της επανένωσης. Φτάνουν στο σημείο να υπερτονίζουν το γεγονός, ή να θεωρούν ότι η διάνοιξη ενός οδοφράγματος εξυπηρετεί τους μεν, ενω ρίχνει τους δε. Το όραμα τους για την ενότητα αυτής της λιλιπούτιας χώρας περιορίζεται στις εθνικιστικές τους ενοράσεις, οι οποίες οδηγούν, όχι απλώς στο φανατισμό και την εδραίωση της διαίρεσης, αλλά και στη μιζέρια. Ναι, οι άνθρωποι είναι μίζεροι και για αυτό ακριβώς το λόγο αξίζουν του οίκτου του κάθε σκεπτόμενου πολίτη. Δεν πιστεύουν βεβαίως σε καμία κίνηση με ενοποιητικά χαρακτηριστικά σε αυτό τον τόπο. Οι δικαιολογίες τους περί συμφερόντων για τη διάνοιξη οδοφραγμάτων είναι ανήκουστα γελοίες και τους εκθέτουν.

