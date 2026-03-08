Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε τι διαφέρει ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Χασίμ Ντιάν, από τον προκάτοχό του Κόλιν Στιούαρτ;

Σε τι διαφέρει ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Χασίμ Ντιάν, από τον προκάτοχό του Κόλιν Στιούαρτ; Φαίνεται ότι ο κ. Ντιάν, λόγω και των σημερινών δεδομένων που υπάρχουν, αποφεύγει κάθε ανάμειξη στο Κυπριακό, πέραν των διαδικαστικών. Ο Κόλιν Στιούαρτ ήταν πολύ πιο έτοιμος να το κάνει. Αντίθετα ο κ. Ντιάν, όποτε προκύψει κάτι, ενημερώνει τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν η οποία αποφασίζει και δίνει οδηγίες περί του πρακτέου. Βεβαίως κανένας δεν κρύβει την απογοήτευσή του στη Λευκωσία και τη Νέα Υόρκη ότι το Κυπριακό βρίσκεται ίσως στη χειρότερη μορφή αποτελμάτωσής του. Δεν κατηγορούν μόνο τον Χριστοδουλίδη για αυτό αλλά και τον Έρχιουρμαν ο οποίος, λένε, έχει προσαρμοστεί πλήρως με τις βουλές της Άγκυρας. Αλήθεια όμως, τι θα μπορούσε να κάνει;

ΘΟΥΚΗΣ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

