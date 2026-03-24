Θα κατάσχονται τα πειρατικά ταξί

Με στόχο την αντιμετώπιση των παράνομων ταξί, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης κατέθεσε την περασμένη Πέμπτη πρόταση νόμου στη Βουλή, η οποία προβλέπει αύξηση της ποινής φυλάκισης έως 24 μήνες και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €10.000, καθώς και αύξηση των διοικητικών προστίμων στις €3.000. Παράλληλα, προβλέπεται η αναστολή της άδειας οδήγησης και η κατακράτηση του οχήματος για όσους ασκούν το επάγγελμα χωρίς άδεια, σε περιπτώσεις επανάληψης του αδικήματος ή μη καταβολής των προστίμων.

Σύμφωνα με τον κ. Τρυφωνίδη, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην προστασία των νόμιμων επαγγελματιών οδηγών, οι οποίοι δέχονται αθέμιτο ανταγωνισμό.

