Δύο επιτροπές εξετάζουν το ίδιο θέμα

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται το φαινόμενο ένα θέμα να συζητείται σε δύο επιτροπές της Βουλής με μερικές ημέρες διαφορά. Την περασμένη Δευτέρα, στην επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συζητήθηκαν τα προβλήματα των Κεντρικών Φυλακών και αύριο Πέμπτη στην επιτροπή Ελέγχου είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τις Φυλακές. Τόσο δύσκολο ήταν να προγραμματιστεί μια κοινή συνεδρία από τις δύο Επιτροπές για το σωφρονιστικό ίδρυμα; Γιατί να χρειάζεται ο αρμόδιος υπουργός και οι υπηρεσιακοί να λένε δύο φορές τα ίδια πράγματα; Είναι πάντως ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί με την νέα Βουλή.

ΠΥΡ