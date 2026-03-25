O λαϊκισμός του ΕΛΑΜ στο κόκκινο

Θα αποτρέψει με το σώμα του τις θανατώσεις ζώων δήλωνε ο Λίνος Παπαγιάννης του ΕΛΑΜ και θα βρεθεί λέει έξω από τις μάντρες να σταθεί ανάχωμα στους κτηνιάτρους για να κάνουν αυτό που πρέπει, να θανατώσουν δηλαδή τα άρρωστα ζώα και να αποτρέψουν τη διασπορά του ιού. Αυτές τις κρίσιμες ώρες κρίνεται και η σοβαρότητα των πολιτικών μας, με το κοντόφθαλμο ΕΛΑΜ να κατεβάζει κτηνοτρόφους έξω από το προεδρικό και να παίζει με τον πόνο των ανθρώπων, την ώρα που χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Όταν αγαπητέ Λίνο βάλουν σε καραντίνα όλη την Κύπρο, εκδώσουν ταξιδιωτικές οδηγίες για τουρίστες, χάσουμε αποζημιώσεις της ΕΕ γι’ αυτή την καταστροφή στον πρωτογενή τομέα, που ακριβώς θα σταθείς ως πολιτικός με το σώμα σου;

