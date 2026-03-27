Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Πολλοί είναι που θα κουνήσουν μαντίλι!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

 Με τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων όλων των κομμάτων που βρίσκονται σήμερα στη Βουλή, προκύπτει ότι 19 από τους 56 νυν βουλευτές, το ένα δηλαδή τρίτο του Σώματος, δεν θα βρίσκονται στην νέα Βουλή, αφού για διάφορους λόγους δεν θα επαναδιεκδικήσουν εκλογή. Δεν θα είναι όμως οι μόνοι, αφού αρκετοί είναι και εκείνοι που θα επαναδιεκδικήσουν μεν εκλογή, αλλά δεν τους βλέπω να ξαναπερνούν το κατώφλι της Βουλής. Πρώτον γιατί κάποια από τα εντός Βουλής σήμερα κόμματα (ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι), μόνο με θαύμα θα πιάσουν το όριο εισδοχής, ενώ ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ θα έχουν σίγουρα μικρότερο αριθμό εδρών, οπότε αυτές δεν θα «βολέψουν» όλους τους νυν βουλευτές τους. Επιπλέον, αλλαγές πιθανόν να έχουμε και στα πρόσωπα που θα καταλάβουν τις έδρες των τριών αυτών κομμάτων, αλλά και από την τελική κατανομή των εδρών ανά επαρχία. Οπότε πολλοί θα είναι οι νυν βουλευτές που θα κουνήσουν μαντίλι!

 Κ.ΖΑΔΗΣ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα