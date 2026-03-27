Πολλοί είναι που θα κουνήσουν μαντίλι!

Με τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων όλων των κομμάτων που βρίσκονται σήμερα στη Βουλή, προκύπτει ότι 19 από τους 56 νυν βουλευτές, το ένα δηλαδή τρίτο του Σώματος, δεν θα βρίσκονται στην νέα Βουλή, αφού για διάφορους λόγους δεν θα επαναδιεκδικήσουν εκλογή. Δεν θα είναι όμως οι μόνοι, αφού αρκετοί είναι και εκείνοι που θα επαναδιεκδικήσουν μεν εκλογή, αλλά δεν τους βλέπω να ξαναπερνούν το κατώφλι της Βουλής. Πρώτον γιατί κάποια από τα εντός Βουλής σήμερα κόμματα (ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι), μόνο με θαύμα θα πιάσουν το όριο εισδοχής, ενώ ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ θα έχουν σίγουρα μικρότερο αριθμό εδρών, οπότε αυτές δεν θα «βολέψουν» όλους τους νυν βουλευτές τους. Επιπλέον, αλλαγές πιθανόν να έχουμε και στα πρόσωπα που θα καταλάβουν τις έδρες των τριών αυτών κομμάτων, αλλά και από την τελική κατανομή των εδρών ανά επαρχία. Οπότε πολλοί θα είναι οι νυν βουλευτές που θα κουνήσουν μαντίλι!

Κ.ΖΑΔΗΣ