Σκιές παρακολούθησης. Ποιος ελέγχει ποιον στην Κυπριακή Δημοκρατία;

Σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία, η έννοια της ασφάλειας δεν μπορεί να λειτουργεί ως πρόσχημα για την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και όμως, το τελευταίο διάστημα, πληθαίνουν οι ανησυχίες γύρω από πιθανή κατάχρηση κρατικών μηχανισμών παρακολούθησης.

Δημοσιογράφοι, νομικοί, επιχειρηματίες και πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας αόρατης αλλά υπαρκτής πίεσης. Συζητήσεις που θεωρούνταν ιδιωτικές, κινήσεις που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί και στρατηγικές αποφάσεις που δεν είχαν ακόμη υλοποιηθεί, εμφανίζονται με τρόπο που γεννά σοβαρά ερωτήματα, να είναι γνωστές σε κύκλους πέραν των άμεσα εμπλεκομένων.

Αν αυτό αποτελεί σύμπτωση, τότε πρόκειται για μια εξαιρετικά ανησυχητική σύμπτωση. Αν όμως δεν είναι, τότε η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ζήτημα που ξεπερνά τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και εισέρχεται στον πυρήνα της θεσμικής νομιμότητας.

Το ερώτημα δεν είναι αν το κράτος διαθέτει τα μέσα. Είναι αν υπάρχουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας για να αποτραπεί η κατάχρησή τους. Σε μια περίοδο όπου η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς δοκιμάζεται, η διαφάνεια είναι υποχρέωση όλων. Οι αρμόδιοι οφείλουν να τοποθετηθούν χωρίς υπεκφυγές. Υπάρχει ή όχι παρακολούθηση πολιτών εκτός των αυστηρά καθορισμένων νομικών πλαισίων;

Η σιωπή, σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν λειτουργεί καθησυχαστικά. Αντιθέτως, ενισχύει τις σκιές. Και σε μια δημοκρατία, οι σκιές αυτές δεν πρέπει να αφήνονται να μεγαλώνουν ανεξέλεγκτα.

Ο εκ των έσω