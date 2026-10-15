Μείωση 5% σε σύγκριση με τις τιμές πριν από την εφαρμογή του μέτρου καταγράφεται στη συντριπτική πλειονότητα των επιλεγμένων προϊόντων που εξετάστηκαν από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, μετά την επέκταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε ψωμί, γάλα, καφέ, ζάχαρη και παιδικές τροφές.
Μειώσεις 5% στις τιμές των προϊόντων με μηδενικό ΦΠΑ, καταγράφει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή – Τι έδειξαν οι έλεγχοι
Η δειγματοληπτική παρακολούθηση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή καταγράφει μείωση 5% σε σχέση με τις τιμές πριν από την εφαρμογή του μέτρου.
Σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, η Υπηρεσία αναφέρει ότι, βάσει της μέχρι σήμερα παρακολούθησης, το μέτρο εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα προϊόντα του δείγματος.
Ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ για τις πέντε κατηγορίες τέθηκε σε ισχύ στις 12 Οκτωβρίου 2026 και θα εφαρμόζεται έως τις 31 Μαΐου 2027.
Η Υπηρεσία παρακολουθεί την αγορά με επιτόπια καταγραφή των λιανικών τιμών σε μεγάλες υπεραγορές, καθώς και με συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-kalathi.
Διευκρινίζει ότι η έρευνα είναι δειγματοληπτική και καλύπτει επιλεγμένα προϊόντα από τις συγκεκριμένες κατηγορίες, όχι το σύνολο των προϊόντων που διατίθενται στα σημεία πώλησης. Συνεπώς, τα αποτελέσματα αποτυπώνουν την εικόνα που προκύπτει από το συγκεκριμένο δείγμα.
Η εφαρμογή του μηδενικού ΦΠΑ, σημειώνει η Υπηρεσία, δεν εγγυάται ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές ή δεν θα αυξηθούν τους επόμενους μήνες. Οι τιμές επηρεάζονται από παράγοντες όπως το κόστος παραγωγής και προμήθειας, οι διεθνείς τιμές πρώτων υλών, τα μεταφορικά έξοδα και οι συνθήκες ανταγωνισμού.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφέρει ότι θα συνεχίσει τη συστηματική παρακολούθηση των λιανικών τιμών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών.
Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να αξιοποιούν την πλατφόρμα e-kalathi για σύγκριση τιμών και ενημέρωση πριν από τις αγορές τους.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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