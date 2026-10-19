Σύνδεσμος Καταναλωτών: «Τρύπα» στους ελέγχους για τον μηδενικό ΦΠΑ – Οι μειώσεις δεν έφτασαν πλήρως στους καταναλωτές

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το Υπουργείο Οικονομικών εξήγγειλε πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης των πολιτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε πέντε επιπλέον κατηγορίες βασικών προϊόντων, με έναρξη μετά τα μεσάνυχτα της 11ης Οκτωβρίου 2026.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι παρακολουθούσε καθημερινά τις τιμές από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 17 Οκτωβρίου 2026. Από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την εφαρμογή του μέτρου, ο μέσος όρος των τιμών αυξήθηκε κατά 1 έως 7 σεντ σε οκτώ προϊόντα. Την πρώτη ημέρα εφαρμογής, στις 12 Οκτωβρίου, η μέση ποσοστιαία μείωση του ΦΠΑ ήταν 3,76%, στις 13 Οκτωβρίου 4,3% και στις 14 Οκτωβρίου 4,5%.

Τρεις ημέρες μετά την έναρξη εφαρμογής εντοπίστηκαν τρία προϊόντα των οποίων η μέση τιμή αυξήθηκε κατά 2 έως 4 σεντ. Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι την επομένη της εφαρμογής του μέτρου η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή είχε δηλώσει δημόσια πως όλα κύλησαν ομαλά. Ο ίδιος, αντίθετα, υποστήριξε ότι η εφαρμογή δεν ήταν ομαλή, καθώς η μέση μείωση την πρώτη ημέρα ήταν κάτω από 4% αντί 5%.

Στις 15 Οκτωβρίου, τρεις ημέρες μετά την εφαρμογή, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση, αναφέροντας ότι το μέτρο εφαρμόστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και δημοσιοποιώντας πίνακα τιμών. Σύμφωνα με την επεξεργασία του πίνακα από τον Σύνδεσμο, οι τιμές καταγράφηκαν μόνο στις 7 και στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή επτά ημέρες μετά την εξαγγελία και τρεις ημέρες μετά την εφαρμογή του μέτρου. Από τις δέκα υπεραγορές που περιλαμβάνονταν στον πίνακα, τέσσερις παρουσίαζαν μικρή ή μεγάλη απόκλιση από την πιστή εφαρμογή του μέτρου.

Ο Σύνδεσμος προσθέτει ότι μετά την εφαρμογή του μέτρου καταγράφηκαν αυξήσεις στις τιμές τριών προϊόντων, ενώ σε δύο υπεραγορές δεν σημειώθηκε καμία μείωση στις τιμές των αρτοποιητικών προϊόντων, παρότι είχαν περάσει τρεις ημέρες.

Με βάση τα παραπάνω, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών διερωτάται αν το συμπέρασμα της Υπηρεσίας ότι όλα κύλησαν ομαλά αποτελεί συνήθη πρακτική της, τόσο για τα καύσιμα όσο και για τις τιμές των προϊόντων.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι δεν υπάρχει παράβαση στη διαμόρφωση των τιμών και ότι κάθε πωλητής μπορεί να τις αυξήσει κατά βούληση. Παράλληλα, χαρακτηρίζει αδιανόητο το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες δημόσιες υποδείξεις και εκκλήσεις του προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας να διασφαλίζουν ότι οι επιδοτήσεις καταλήγουν στο σύνολό τους στους καταναλωτές, διαπιστώνεται για ακόμη μία φορά αδράνεια και αδιαφορία.

Τα συμπεράσματα του Συνδέσμου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, βασίστηκαν αποκλειστικά στις τιμές των 49 υπεραγορών που συμμετέχουν στην πλατφόρμα e-kalathi και στην επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφονται στη δωρεάν ιδιωτική εφαρμογή Smart kalathi. Καταλήγει ότι η αρμόδια αρχή για την προστασία του καταναλωτή αποδεικνύεται, για ακόμη μία φορά, κατώτερη των περιστάσεων και των προσδοκιών των καταναλωτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ