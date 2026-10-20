Νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια τον Σεπτέμβριο- Αυξήσεις σε 28 από τις 45 κατηγορίες βασικών προϊόντων

Το Παρατηρητήριο καταγράφει τη μέση σταθμισμένη τιμή 250 βασικών καταναλωτικών προϊόντων, τροφίμων και άλλων ειδών. Τα στοιχεία βασίζονται στις ποσότητες και τις τιμές ανά ημέρα στις οποίες διατέθηκαν τα προϊόντα σε 400 καταστήματα λιανικής πώλησης παγκύπρια κατά τη διάρκεια του μήνα.

Από τις 45 κατηγορίες, οι 28 παρουσίασαν αύξηση και οι 17 μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση, 35 κατηγορίες κατέγραψαν αύξηση έναντι του Σεπτεμβρίου του 2025.

Μεταξύ των κατηγοριών που αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση ήταν τα κατεψυγμένα μαλάκια και οστρακοειδή, κατά 8,4% (μείωση 2,9% έναντι του Σεπτεμβρίου του 2025), το κατεψυγμένο ψάρι, κατά 4,7% (αύξηση 4,8% σε ετήσια βάση), το φυτικό μαγειρικό λίπος, κατά 3,2% (5,7% σε ετήσια βάση), το λάδι, κατά 3,2% (4,8%), το εμφιαλωμένο νερό, κατά 2,8% (4,8%) και τα μπισκότα, κατά 1,9% (4,7%).

Αντίθετα, μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα παρουσίασαν 17 κατηγορίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται το φρέσκο ψάρι και τα μαλάκια, με μείωση 3% (8,7% έναντι του Σεπτεμβρίου του 2025), το πουργούρι, με μείωση 2,9% (0,6% σε ετήσια βάση), το γάλα εβαπορέ και το ζαχαρούχο γάλα, με μείωση 2,7% (αύξηση 1,6% σε ετήσια βάση), οι βρεφικές πάνες, με μείωση 2,1% (αύξηση 2,3%) και τα δημητριακά προγεύματος, με μείωση 2% (αύξηση 0,7%).

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών καταρτίζονται αποκλειστικά για την ενημέρωση των καταναλωτών και δεν αποτελούν συμβουλές. «Τα Παρατηρητήρια Τιμών δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα», αναφέρει η Υπηρεσία. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν από τις αγορές τους, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου.

Η Υπηρεσία καλεί επίσης τους καταναλωτές να επισκεφθούν την ψηφιακή πλατφόρμα www.e-kalathi.gov.cy και να αξιοποιήσουν τη σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που προσφέρει για πιο ενημερωμένες και συμφέρουσες αγορές.

Πηγή: ΚΥΠΕ