Εκστρατεία ΑΣΠiS: Για έκτη συνεχή χρονιά, ασπίδα προστασίας των πολιτών από τις ηλεκτρονικές απάτες

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε ένα περιβάλλον όπου οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και η ψηφιακή επικοινωνία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι εξελίσσονται διαρκώς. Η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν, συνεπώς, προστίθεται, βασικά εργαλεία για την προστασία των πολιτών και της περιουσίας τους.

Η ασφάλεια των δεδομένων, των πληροφοριών και των συναλλαγών αποτελεί διαρκή προτεραιότητα και αδιάκοπη προσπάθεια του τραπεζικού τομέα και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Οι τράπεζες επενδύουν στην ασφάλεια των συστημάτων και των συναλλαγών τους, ενώ παράλληλα η ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους και τις πρακτικές προστασίας παραμένει καθοριστικής σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό απέναντι σε ύποπτα μηνύματα, ηλεκτρονικά μηνύματα και τηλεφωνικές κλήσεις που ζητούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, κωδικούς πρόσβασης ή κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγών. Η αίσθηση του επείγοντος, οι ύποπτοι σύνδεσμοι και τα αιτήματα για άμεση επιβεβαίωση στοιχείων αποτελούν ενδείξεις που πρέπει να προβληματίζουν τους πολίτες.

Χρήσιμες πληροφορίες για την αποφυγή ηλεκτρονικών απατών, καθώς και βασικές ενδείξεις που μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση μιας απόπειρας εξαπάτησης, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Η ενημέρωση και η υιοθέτηση απλών πρακτικών ψηφιακής ασφάλειας μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόληψη περιστατικών απάτης.

Η εκστρατεία ΑΣΠiS, υπογραμμίζεται, επιβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην κοινή προσπάθεια για ένα ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμο, η προστασία από τις ηλεκτρονικές απάτες είναι υπόθεση όλων μας. Η ενημέρωση, η εγρήγορση και η υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας, υποδεικνύει.